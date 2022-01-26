Свыше 43 млрд тенге направили на развитие приграничных районов ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Свыше 43 млрд тенге направили на реализацию проектов по развитию приграничных районов ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

Учитывая большие расстояния и миграционные процессы, характерные для Восточного Казахстана, в области продолжается реализация программы по развитию пяти приграничных районов, расположенных вдоль границы с Китайской Народной Республикой.

В течение пяти лет по программе запланированы инвестиции в объеме 231,5 млрд тенге. В прошлом году реализацию проектов было направлено 43,6 млрд тенге.

Подробно о работах, проводимых в рамках развития приграничных районах, рассказали в акимате области.

Так, в Курчумском районе были выданы кредиты по 35 проектам агропромышленного комплекса, которые включили в себя приобретение 374 голов крупнорогатого скота и 221 голова лошадей. Сельхозтоваропроизводители смогли приобрести 57 единиц сельскохозяйственной техники.

В селе Маркаколь на базе крестьянского хозяйства «Нурали» был открыт молокоперерабатывающий цех, на базе крестьянского хозяйства «Саят» завершено строительство здания молочно-товарной фермы. В рамках «Дорожной карты бизнеса – 2025» реализованы проекты по приобретению скота, открытию цеха по переработке молока и пополнению оборотных средств на 43 млн тенге.

В районе было открыто три продуктовых магазина. Большое внимание уделяется обеспечению домами многодетных семей и социально уязвимых слоев населения. Так, выкуплено 10 двухквартирных жилых домов. Водопровод проведен в селе Маралды, а в четырех селах установлено уличное освещение.

Средним ремонтом дорог охвачены автодороги «Большенарым-Курчум», «Курчум-Калжыр». Проведен ремонт улиц в селах Маркаколь и Калжыр. Родильное отделение сельской больницы Маркаколя оснастили оборудованием. Восстановлен обводный канал и арычная система протяженностью тысяча метров в селе Бурабай, проведены берегоукрепительные работы в селе Бирлик, протяжённостью 300 метров.

В Тарбагатайском районе сельхозтоваропроизводители приобрели 70 единиц сельскохозяйственной техники. Проведена разведка месторождения «Елентайское», подготовлена документация на строительство завода по производству бентонитовых порошков мощностью 24 тысячи тонн в год. Было разработано Таганское месторождение, произведено 48 тысяч тонн бентонитовой глины.

В рамках региональной программы «Ак-Ниет» в районе расширен действующий бизнес по торговле строительными материалами. По программе «Дорожная карта бизнеса - 2025» предоставлено два гранта.

В селе Акжар был построен торговый магазин и рынок. Выкуплено 25 двухквартирных жилых домов для многодетных семей и социально уязвимых слоев населения. В селе Аксуат построены сети водоснабжения. В двух селах для молодежи установлены мини-футбольные площадки. В селах Манырак, Ойшилик, Кокжыра установлено уличное освещение. Благоустроены улицы и проложен тротуар в селе Кызыл кесик, Манырак, Кокжыра, Ойшилик. Проведен средний ремонт автомобильных дорог подъезда к селу Куйган, «Куйган-Жаланаш». Благоустроены мини-футбольные поля в селах Байтогас и Карасу. Капитальные и текущие ремонты завершены в школах сел Кабанбай, Жанаталап, Сарыолен и детском саде в селе Кокжыра. В селах Ойшилик и Кабанбай отремонтированы сельские клубы.

В Зайсанском районе сельхозтоваропроизводители приобрели 78 единиц сельхозтехники. В рамках «Дорожной карты бизнеса – 2025» реализованы бизнес-проекты по расширению деятельности по разведению крупного рогатого скота, организации деятельности по производству хлебобулочных изделий.

В эксплуатацию были введены три торговых объекта. В районном центре построен 60-квартирный жилой дом, к нему подведены все инженерные коммуникации. Построены инженерные сети и проведено благоустройство для 30 двухквартирных жилых домов в городе Зайсане. Также выкуплен 31 двухквартирный одноэтажный дом для многодетных семей и социально уязвимых слоев населения в городе Зайсане.

Для очистки воды в пяти селах установлены блочно-модульные станции. В селах Айнабулак, Дайыр и Карабулак проведено уличное освещение. Также был завершен ремонт сельских улиц. В городе Зайсане для детей и молодежи установлены игровые, спортивные площадки, благоустроены территории. Средним ремонтом были охвачены автомобильные дороги «Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар». Кроме того, в городе Зайсане и селе Жамбыл отремонтировали две школы.

В Катон-Карагайском районе сельхозтоваропроизводители приобрели 78 единиц техники. В сфере агропромышленного комплекса было реализовано три проекта. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» просубсидировано три проекта, гарантировано семь проектов, выданы гранты на сумму 104,6 млн тенге. По программе «Экономика простых вещей» была расширена деятельность по производству пластиковых и деревянных изделий, открыт цех по производству профлиста. Также был расширен магазин в селе Улкен Нарын и открыт магазин в селе Приморское.

В районе сделали упор на развитие туризма. Так, были построены базы отдыха в селе Урыль, кафе в селе Берель, автозаправочная станция в селе Улкен Нарын. Провели расширение действующего бизнеса «Реабилитационной центр долголетия» и гостевых домиков в селе Катон-Карагай. Также был открыт сувенирный цех.

Для обеспечения местных жителей жильем в селе Улкен Нарын построен 30-квартирный жилой дом, с инженерными сетями, выкуплено 17 двухквартирных жилых домов для многодетных семей.

Проведена реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селах Аксу, Шынгыстай, Аршаты, Солоновка, отремонтирован водопровод в селе Жамбыл, установлены блочно-модульные станции очистки воды в селах Свинчатка, Кундызды, Урыль.

Также в районе завершили благоустройство микрорайона «Алтайэнерго» и 10 многоквартирных жилых домов в селе Улкен Нарын. В пяти селах проведено устройство уличного освещения. Средним ремонтом дорог были охвачены автодороги дороги «Согорное-Барлык-Аксу», улиц в селах Топкаин, Урыль и моста в селе Солоновка.

Отремонтировано здание центральной районной больницы в селе Улкен Нарын и других сельских медицинских пунктов. Завершен ремонт здания клуба в селе Балгын. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания центра культуры и досуга. Проведены берегоукрепительные работы на реке Бухтарма вблизи села Коробиха, а также русло выпрямительные работы с углублением русла на реке Мальчат.

В Урджарском районе, на побережье озера Алаколь, были построены здания медицинского и полицейского пунктов. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» выдано четыре гранта на 12,5 млн тенге для организации детского игрового центра в селе Урджар, производства полуфабрикатов в селе Акжар. Реализовано шесть проектов по программе «Экономика простых вещей», в частности два проекта по развитию туризма, четыре проекта на проведение весенне-полевых работ.

В районе было открыто восемь новых торговых объектов, построена станция технического обслуживания. В сфере агропромышленного комплекса было реализовано восемь бизнес-проектов по приобретению сельхозтехники, дождевальных установок, закупу племенного скота, расширению откормочной площадки.

Для многодетных семей и семей из социально уязвимых категорий выкуплено 26 двухквартирных жилых домов.

Для обеспечения населения чистой питьевой водой в селе Маканчи провели реконструкцию водопроводных сетей, построили водопроводные сети в селах Бахты, Акжар, Жогаргы Егинсу, Ельтай, Шолпан, установлены блочно-модульные станции в селах Бугыбай, Кызылбулак, Благодатный, Карабуйрат и в 2 пограничных заставах (Подгорное, Шагантогай).

В трех селах провели ремонт улиц, в 2 селах проведено уличное освещение. В селе Урджар благоустроили парк «Болашак», в пяти селах обустроили мини-футбольные площадки, стрит-воркаут. В селах Таскескен и Кабанбай провели капитальный ремонт двух школ. Проведен текущий ремонт фасада общежития колледжа в с. Таскескен.