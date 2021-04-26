Свыше 42 тысяч человек получили вакцину от КВИ в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По данным на утро 26 апреля первый компонент вакцины получили 42 200 человек. Ревакцинацию прошли 9 073 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По информации управления здравоохранения области, прививку от COVID-19 поставили 1155 государственных служащих, 3617 человек с хроническими заболеваниями. 10 655 медицинских работников, 6020 педагогов, 5681 представитель правоохранительных и силовых структур, 639 участковых полицейских, 1213 представителей медико-социальных и закрытых детских учреждений.

Вакцинируются сотрудники различных предприятий, в том числе 184 работника пищевых предприятий, 1220 работников промышленных предприятий, 103 работника торговых компаний, 59 работников железнодорожной отрасли, 27 человек, работающих вахтовым методом. Также вакцину получили 23 сотрудника дипломатических и консульских учреждений, международных организаций, аккредитованных в РК, два сотрудника Управления делами Президента РК, 34 сотрудника средств массовой информации, 139 работников ЦОНа, один сотрудник аэропорта, один представитель национальной сборной команды. Помимо этого, привились 195 студентов и 11232 других человек.

« К нам поступило 42 200 доз вакцин, которые полностью мы уже охватили. 23 апреля пришло 24 тысячи доз вакцин второго компонента, а также 9 тысяч вакцин первого компонента. Сегодня ночью будем разгружать еще одну партию в 18 500 доз вакцин первого компонента. По области работают 334 прививочных пункта, из них 8 расположено в торговых центрах Усть-Каменогорска и Семея, и один в мечети «Халифа Алтай», – отметил руководитель управления здравоохранения Ермек Омарбеков.