5 Мая 2022 10:30

Свыше 42 млрд тенге выделили в Алматы на поддержку предпринимателей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На поддержку бизнеса в Алматы в этом году выделено 42,2 млрд тенге и одобрено более 110 проектов на общую сумму кредита 8,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса осуществляется в рамках государственных и региональных программ «Дорожная карта бизнеса-2025», «Экономика простых вещей», АПК, «Алматы бизнес-2025», «Алматы бизнес».

В качестве нефинансовых мер поддержки для пострадавших в ходе январских беспорядков субъектов малого и среднего бизнеса предоставлены отсрочки платежей по кредитам, скидки на аренду в крупных объектах торговли, отменено взимание арендной платы в коммунальных объектах на определенный период.

Ряд изменений внесен в городскую программу Almaty Business-2025. В части финансовой поддержки пострадавшим предпринимателям внедрен новый кредитный продукт со ставкой 2% годовых - до 10 млн тенге сроком до 12 месяцев, под залог и частичную гарантию СПК «Алматы» при недостаточности залогового обеспечения. Снижена ставка по беззалоговому кредитованию с 12% до 9%, сроком до 24 месяцев, с суммой до 6 млн тенге. Предоставлена отсрочка по погашению основного долга и освобождение от штрафов и пени до 180 дней для действующих заемщиков Almaty Finance и МФО Almaty. На реализацию данных мер поддержки из местного бюджета выделено 6,3 млрд тенге.

Особое внимание уделяется поддержке социальных проектов. В 2021-2022 годах СПК «Алматы» реализовано 9 проектов с суммой инвестиций 131 млн тенге, с созданием 72 рабочих мест.

В Алматы также активно развиваются малые промышленные парки для предпринимателей. На сегодня реализовано 8 промпарков с суммой инвестиций 4 млрд тенге, создано более 670 рабочих мест. В промпарках запущены 53 предприятия в сферах пищевой, легкой, мебельной и строительной промышленности. На территории Индустриальной зоны города Алматы ведется строительство еще 12 новых промпарков общей площадью 76,5 тыс. квадратных метров с созданием более 2100 рабочих мест. Сумма инвестиций составляет 8,6 млрд тенге.

В целях поддержки и развития бизнеса работает Центр предпринимательства Qoldaý, оказывающий консультации по принципу «одного окна». С начала года оказано более 28,3 тыс. консультаций, разработано 500 бизнес-планов/проектов, сопровождено 17 проектов на 475 млн тенге, получено 219 разрешительных документов, обучающий курс прошли 2589 слушателей.

По итогам первых трех месяцев текущего года количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в городе Алматы составило 217 822 с ростом на 10,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.