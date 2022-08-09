9 Августа 2022 03:00

Свыше 413 млн тенге налогов задолжали жители Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Общая сумма задолженности по налогам составила 413,4 млн тенге в Атырауской области. Об этом сообщил руководитель управления непроизводственных платежей департамента госдоходов региона Нурболат Сарманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день задолженность жителей области по имущественному, земельному и транспортному налогам превысила 413 млн тенге. Всего налоги не заплатили 19 тыс. граждан. Основную сумму задолженности составляет транспортный налог. В этом направлении большая часть долга приходится на город Атырау. Шесть тыс. горожан задолжали по транспортному налогу 277 957 125 тенге. Затем идет Жылыойский район. 1 200 автовладельцев этого района не заплатили налоги в размере 37 333 232 тенге. Курмангазинский район занимает третье место по размеру долга. Автомобилисты задолжали государству 16 547 141 тенге», - проинформировал Нурболат Сарманов.

Он напомнил, что срок уплаты транспортного налога физическими лицами за 2021 год истек 1 апреля текущего года.

«С 17 мая 2022 года мы начали рассылать налоговые приказы о взыскании задолженности физическим лицам, если сумма долга превышает 1 МРП. В случае неуплаты задолженности налоговый приказ будет направлен на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей по истечении пяти рабочих дней со дня его вручения. Частные судебные исполнители в соответствии с законом имеют право на применение мер принудительного взыскания в виде наложения ареста на банковские счета и имущество.

Также гражданину может быть запрещен выезд из страны, если задолженность превышает 40 МРП», - сказал Н. Сарманов.

Информацию о запрете выезда из Казахстана можно узнать на сайте aisoip.adilet.gov.kz.