Свыше 41 тысячи тонн мусора вывезли со стихийных свалок в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице на постоянной основе ведется борьба со стихийными свалками. С начала года в пяти районах города собрали и вывезли на полигоны более 41 тысячи тонн мусора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В каждом районе столицы осуществляется ежедневный мониторинг на наличие несанкционированных свалок, на местах ведется оперативная работа по их устранению. В работах задействовано около 100 единиц спецтехники. С начала года по городу выявили 74 стихийные свалки, большая часть из которых уже ликвидирована.

Так, по району Байконыр мониторинг выявил 9 точек по 8 адресам. Восемь из них устранены, по одной работы продолжаются. Весь мусор вывезли на полигон строительных отходов «Северная Гряда» и «Эко-Полигон».

В районе Алматы из 39 точек по 9 участкам ликвидированы 25. Для наблюдения за территорией по 4 адресам будут устанавливать камеры видеонаблюдения:

1) улица Ж.Нажимеденова, 39;

2) улица Ш.Калдаякова, 58;

3) улица Ж.Нажимеденова, 62;

4) территория между улицами Ж.Нажимеденова - А.Байтурсынова.

В районах Есиль и Нура ведутся работы по ликвидации свалок по пр. Улы Дала в сторону вокзала «Нурлы жол» - отработано на 80%, в районе ЖК «Жетису» - отработано на 20 %, ж.м. «Заречный» в районе ЖК «Бакыт Премиум» - отработано 100 %, ж.м. «Пригородный» - отработано 100%, пр. Кабанбай батыра в сторону аэропорта - отработано 100%, в районе ЖК «Талисман» - отработано 100%.

В текущем году совместно с управлением цифровизации и государственных услуг города планируется установить видеокамеры общего видеонаблюдения для круглосуточного мониторинга в местах скопления несанкционированных свалок.

На сегодняшний день по району Сарыарка ликвидировано более 14 тысяч тонн мусора по 16 точкам.

Ежедневно ведутся мониторинги совместно с экологической полицией. Кроме того, в этом деле помогают жители, запросы в социальных сетях и снимки «Ғарыш Сапары».