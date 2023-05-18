Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Свыше 400 тысяч детей ежегодно появляется на свет в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Мая 2023, 15:42
Свыше 400 тысяч детей ежегодно появляется на свет в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова озвучила статистику рождаемости в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сохранение и укрепление здоровья детей являются одним из наиболее важных направлений в работе здравоохранения. Сегодня у нас проживает более, чем 6,6 млн детей. За последние пять лет количество детей возросло почти на 800 тысяч. Ежегодно в стране рождается свыше 400 тысяч детей - это очень хороший демографический показатель. Медпомощь детям у нас в стране оказывается в рамках ГОБМП и ОСМС», - сказала Магрипа Ембергенова на брифинге в СЦК.

По ее словам, в стране реализован многоуровневый системный подход в рамках оказания медпомощи детям.

«Амбулаторную помощь у нас в стране оказывают свыше 5 тысяч объектов здравоохранения, развернуто более 14 тысяч коек для оказания стационарной помощи детям. Системный подход в оказании помощи детям начинается с внутриутробного периода. В стране ежегодно 500 тысяч беременных женщин проходят все виды скринингов и осмотров в рамках международных стандартов», - добавила спикер.


Минздрав РК   Демография   Статистика   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Как прошел первый день государственного визита Президента Казахстана в Китай
Как прошел первый день государственного визита Президента Казахстана в Китай
В рамках государственного визита Президента РК в КНР подписан ряд документов
В рамках государственного визита Президента РК в КНР подписан ряд документов
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Известным горожанам присвоили звания почетного гражданина Семея
Известным горожанам присвоили звания почетного гражданина Семея