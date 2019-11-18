Свыше 400 тонн снега вывезли за ночь с павлодарских дорог

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре для вывоза 300 тонн снега с дорог задействовали шесть погрузчиков, 18 самосвалов, 30 подметальных машин и 15 машин-пескоразбрасывателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего за одну ночь в Павлодарской области с дорог регионального значения вывезли более 400 тонн снега», - сообщили журналистам в пресс-службе акимата Павлодарской области со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.





Общая протяжённость автодорог местного значения составляет около трёх тысяч километров, в том числе областного – 1010,017 километра, районного – 2964,4 и 1456 километров республиканского значения, уточнили в администрации.

«На борьбу со снегом обслуживающие организации направили порядка 40 единиц уборочной техники, - сказал руководитель отдела жилищного хозяйства Нуржан Алдыбаев. – За ночь выпало умеренное количество осадков, около 1,8 мм. По мере выпадения осадков спецтехника выезжает на очистку дорог, и проблем в этом вопросе не имеется».

В самом Павлодаре очистка улиц ведётся постоянно, отметили в акимате. Во время вывоза 300 тонн снега задействовали шесть погрузчиков, 18 самосвалов, 30 подметальных машин и 15 машин-пескоразбрасывателей.

«Мы обслуживаем 1456 километров дорог республиканского значения, - сказал начальник производственно-планового отдела Павлодарского областного филиала ТОО «Казахавтодор» Фёдор Мунтяну. – В очистке мы задействовали 34 единиц техники и уже засыпали 166 тонн противогололёдного материала. Снег плотный и местами имеются налипания, но, благодаря ветру, он выветривается».





Зима 2019-2020 года, по мнению властей, обещает быть довольно мягкой и малоснежной, но синоптики не могут дать точных прогнозов. Согласно данным портала gismeteo.kz, на большей части Павлодарской области температура держится на уровне норм, осадки - не менее одного мм. Лишь в среду ожидается резкое понижение температуры до -20 градусов по Цельсию.

Фото пресс-службы акимата Павлодарской области.