Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Свыше 400 солдат пополнили ряды гвардейцев в Караганде
18 Июля 2022 04:43

Свыше 400 солдат пополнили ряды гвардейцев в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории бригады 6505 Национальной гвардии РК расположенной в городе Караганде прошло торжественное мероприятие принятие воинской присяги. Более 400 новобранцев дали клятву служить родине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На присяге новобранцев присутствовали командование региональным командованием Орталык Национальной гвардии, командование и ветераны части, а также родители самих солдат. Мероприятие открыл командир бригады 6505 полковник Мамай Курмантаев.

«Сегодня для каждого из вас, стоящих в строю ответственный день, вы принимаете присягу и становитесь Защитником страны. Присягу принимают лишь один раз в жизни, а служат ей всю свою жизнь. Я уверен, что каждый из вас будет достойно нести имя воина», - сказал командир части полковник Мамай Курмантаев вновь прибывшим солдатам.

Всего присягнули на верность службе более 400 солдат призвавшийся из Туркестанской, Алматинских, ВКО, Павлодарской, Акмолинской и Жамбылской областей.

«Долг каждого мужчины - защищать Родину, защищать свою землю. Сегодня мы присягнули на верность службе, и стали защитниками Родины. И хотелось бы сказать от каждого стоящего строю, что мы будем достойны своей присяге и верны», - сказал солдат из Жамбылской области рядовой Куаныш Сагындыков.

Торжественное мероприятие закончилось торжественным маршем.


Новости по теме
Назначен заместитель Главнокомандующего Нацгвардией РК
Военнослужащие Нацгвардии состязались в республиканском конкурсе на знание госязыка
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Производить бронированные колесные машины 4х4 планируют в Казахстане
Обновить военную технику до 2030 года планирует Казахстан
Выброшенного новорожденного обнаружили в коробке в Караганде
Восемь человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Водитель и ребенок погибли при ДТП в Карагандинской области
Военнослужащие Нацгвардии состязались в республиканском конкурсе на знание госязыка
Кубок Казахстана по президентскому многоборью проходит в Караганде
Нарушения по оказанию медуслуг выявили в Карагандинской области
Популярное
1 Рыбакина, коронавирус и «позор в магазинах» – итоги недели в РК
2 Жительницу Алматы жестоко избили в центре города
3 Дети сорвались с аттракциона в Атырау
4 Алматинцы спасаются от жары в горах -  фоторепортаж с Медвежьего водопада
5 Коронавирусом заболели 1546 человек в Казахстане

Лента новостей

Архив