18 Июля 2022 04:43

Свыше 400 солдат пополнили ряды гвардейцев в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории бригады 6505 Национальной гвардии РК расположенной в городе Караганде прошло торжественное мероприятие принятие воинской присяги. Более 400 новобранцев дали клятву служить родине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На присяге новобранцев присутствовали командование региональным командованием Орталык Национальной гвардии, командование и ветераны части, а также родители самих солдат. Мероприятие открыл командир бригады 6505 полковник Мамай Курмантаев.

«Сегодня для каждого из вас, стоящих в строю ответственный день, вы принимаете присягу и становитесь Защитником страны. Присягу принимают лишь один раз в жизни, а служат ей всю свою жизнь. Я уверен, что каждый из вас будет достойно нести имя воина», - сказал командир части полковник Мамай Курмантаев вновь прибывшим солдатам.

Всего присягнули на верность службе более 400 солдат призвавшийся из Туркестанской, Алматинских, ВКО, Павлодарской, Акмолинской и Жамбылской областей.

«Долг каждого мужчины - защищать Родину, защищать свою землю. Сегодня мы присягнули на верность службе, и стали защитниками Родины. И хотелось бы сказать от каждого стоящего строю, что мы будем достойны своей присяге и верны», - сказал солдат из Жамбылской области рядовой Куаныш Сагындыков.

Торжественное мероприятие закончилось торжественным маршем.