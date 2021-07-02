Свыше 400 проектов по линии образования и здравоохранения планируют реализовать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы рассмотрели ход реализации социальных проектов в рамках Дорожной карты предвыборной программы Nur Otan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров и первый заместитель алматинского филиала партии Nur Otan Мейржан Отыншиев в онлайн-формате провели совещание по вопросу реализации Дорожной карты предвыборной программы партии Nur Otan по городу Алматы. В совещании также приняли участие заместитель акима города И. Усеров и руководители городских управлений.

На совещании были рассмотрены социальные и инфраструктурные проекты, запланированные к реализации в рамках предвыборных обещаний партии, в частности, проекты по направлениям образования и здравоохранения. Заслушана информация руководителей управлений комфортной городской среды, образования и здравоохранения, а также акимов ряда районов.

Всего в рамках Дорожной карты в мегаполисе до 2025 года планируется реализовать свыше 400 проектов по линии образования и здравоохранения. Среди них - строительство новых объектов, ремонт и сейсмоусиление имеющихся зданий.

На сегодняшний день завершено строительство двух государственных детских садов на 240 мест, открыто 30 частных дошкольных учреждений, проведен капитальный ремонт школы и медицинского объекта. Начато проектирование и строительные работы более чем на 100 объектах образования и здравоохранения. При этом сроки реализации ряда проектов были пересмотрены с учетом продолжающейся борьбы с пандемией. В частности, ремонт павильонов реанимации и приемного покоя ЦГКБ, которая задействована под инфекционный стационар, переносится до улучшения эпидемиологической ситуации.

Заместитель акима Ержан Бабакумаров отметил важность реализации социальных проектов, которые запланированы с учетом потребности населения. В частности, будут построены семейно-врачебные амбулатории в микрорайонах, где отсутствуют медицинские учреждения. Это позволит охватить горожан медицинскими услугами в шаговой доступности.

По итогам совещания ответственным управлениям поручено усилить контроль за ходом реализации пунктов Дорожной карты совместно с городским филиалом партии.

Напомним, Дорожная карта партии по городу Алматы была представлена и утверждена в феврале этого года. В целом Дорожная карта предусматривает достижение 32 целевых индикаторов, нацеленных на повышение качества жизни горожан.