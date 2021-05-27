Свыше 400 объектов бизнеса работают по Ashyq в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 400 объектов предпринимательства в Алматинской области работают по приложению Ashyq. Об этом сообщил аким региона Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области 430 объектов уже работают по приложению Ashyq, в среднем 3 тысячи граждан в сутки пользуются этим сервисом. В целом, мы уверены, что принимаемые меры позволят предпринимателям вернуться к прежнему ритму работы», - отметил на онлайн брифинге Амандык Баталов.

Ранее Амандык Баталов рассказывал , как в Алматинской области ведется борьба с пандемией.

«С учетом всех недоработок, по поручению Президента, мы выделили 14 млрд тенге, чтобы привести в соответствие все наши медучреждения для борьбы с пандемией. 180 машин скорой помощи закупили. Все 17 больниц переоборудовали, построили 17 кислородных станций. Построили на 200 коек инфекционную больницу. Все это дало хороший результат. В самый пиковый период мы могли раньше обеспечить всего тысячу коек. Сейчас до 5 тысяч коечных мест готово», - отметил аким области.