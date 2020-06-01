Свыше 400 нарушений санитарного режима выявили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане продолжают работу мобильные группы, выявляющие нарушения норм санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, которые возобновили свою деятельность после ослабления карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

В ведомстве сообщили, что с 18 по 31 мая рейдами были охвачены 1722 объекта в городах Усть-Каменогорск и Семей, а также в 17 районах области. Среди них 583 непродовольственных и 737 продовольственных магазинов, 145 кафе, 98 торговых домов, 39 парикмахерских, а также 27 аптек. При этом в момент проверок не функционировал 51 объект.

«На 336 объектах выявлены 435 нарушений: нарушение санитарно-дезинфекционного режима – на 144 объектах (отсутствие санитайзеров, дезсредств, дезковриков); нарушение социального дистанцирования между посетителями на 53 объектах, нарушение масочного режима и отсутствие СИЗ на 226 объектах, хранение пищевой продукции в неупакованном виде выявлено на 12 объектах», - пояснили в пресс-службе.

Отметим, что по всем выявленным нарушениям проведена разъяснительная работа, при повторном мониторинге нарушения были устранены. Мобильная группа продолжает свою работу.