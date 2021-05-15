Свыше 400 нарушений ПДД выявили за два дня костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области только за два дня выявлено более четырёхсот нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепления у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах на территории области с 12 по 14 мая текущего года на территории области проводится республиканское ОПМ «Внимание - дети!».

«За два дня мероприятия сотрудниками полиции выявлено более 400 правонарушений ПДД, в том числе 46 нарушений правил проезда перекрестков, более 30 нарушений правил проезда пешеходных переходов, также выявлено более 50 нарушений правил перевозки детей, в том числе 13 без детских кресел»,- сообщили в полиции.

С начала года в регионе выявлено более 22 тысяч нарушений ПДД, в том числе 2 тысячи 723 нарушения пешеходами, 315 нарушений проезда пешеходных переходов водителями, а также 1 тысяча 456 превышений водителями скоростного режима и 426 факта управления транспортом в состоянии опьянения.

«Полицейские призывают водителей к соблюдению ПДД, в том числе при перевозке детей, быть внимательными к несовершеннолетним велосипедистам и пешеходам. Приближаются летние каникулы, время, когда дети остаются без присмотра, в этой связи родителям необходимо разъяснять детям о соблюдения ими ПДД»,- отметили в ведомстве.