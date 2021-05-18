Свыше 400 млн доз вакцин против коронавируса введено в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Свыше 400 млн доз вакцин против новой коронавирусной инфекции введено в Китае. Об этом сообщил Госкомитет по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным профильного ведомства, по состоянию на 17 мая 2021 года в 31 провинции (автономных районах, городах центрального подчинения) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе в общей сложности введено 406 938 000 доз вакцин против коронавируса.

За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 (из них 4 случая – локальные), без летальных исходов.

При этом четыре случая локального заражения коронавирусом обнаружены в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. В связи с чем в городском округе Инкоу провинции Ляонин развернута кампания массового тестирования местного населения на выявление нуклеиновой кислоты коронавируса.

Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,57% пациентов, заболевших COVID-19. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом превысило 90 тысяч человек. Показатель смертности составляет 5,1% (умерло от коронавируса 4636 человек).