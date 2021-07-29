Свыше 400 медалей завоевали столичные ученики на Международных олимпиадах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На различных Международных олимпиадах ученики школ Нур-Султана в общей сложности завоевали свыше 400 медалей. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Именами наших столичных школьников пополнился интеллектуальный небосклон! На различных Международных олимпиадах ученики школ Нур-Султана в общей сложности завоевали свыше 400 медалей. Наши учащиеся показали безупречные результаты по физике, биологии, математике, лингвистике, иностранным языкам и по многим другим предметам.

Сегодня встретился с призерами Международных олимпиад по математике и лингвистике. Данат Дуйсенбеков и Фетуллах Сам стали обладателями серебряных медалей, и в очередной раз продемонстрировали высокие интеллектуальные способности. Они также являются многократными победителями и призерами олимпиад по математике.

Дарья Пересыпкина завоевала бронзовую медаль на Международной олимпиаде по лингвистике.Поздравляю каждого ученика с уверенной победой! Столь блестящие достижения являются результатом целой команды: учителей, учеников и их родителей. Главное – не останавливаться на достигнутом. Только ежедневным трудом и знаниями можно достичь успехов.Уверен, что мы еще не раз услышим имена наших победителей! Они наши будущие ученые, биологи, инженеры, математики, которые внесут свой незаменимый вклад в развитие страны и города! Мы же в свою очередь продолжим создавать всесторонние условия для поддержки и обучения наших детей», - написал Алтай Кульгинов.