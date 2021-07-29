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    16:00, 29 Июль 2021 | GMT +6

    Свыше 400 медалей завоевали столичные ученики на Международных олимпиадах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На различных Международных олимпиадах ученики школ Нур-Султана в общей сложности завоевали свыше 400 медалей. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Именами наших столичных школьников пополнился интеллектуальный небосклон! На различных Международных олимпиадах ученики школ Нур-Султана в общей сложности завоевали свыше 400 медалей. Наши учащиеся показали безупречные результаты по физике, биологии, математике, лингвистике, иностранным языкам и по многим другим предметам.
    Сегодня встретился с призерами Международных олимпиад по математике и лингвистике. Данат Дуйсенбеков и Фетуллах Сам стали обладателями серебряных медалей, и в очередной раз продемонстрировали высокие интеллектуальные способности. Они также являются многократными победителями и призерами олимпиад по математике.


    Дарья Пересыпкина завоевала бронзовую медаль на Международной олимпиаде по лингвистике.
    Поздравляю каждого ученика с уверенной победой! Столь блестящие достижения являются результатом целой команды: учителей, учеников и их родителей. Главное – не останавливаться на достигнутом. Только ежедневным трудом и знаниями можно достичь успехов.
    Уверен, что мы еще не раз услышим имена наших победителей! Они наши будущие ученые, биологи, инженеры, математики, которые внесут свой незаменимый вклад в развитие страны и города! Мы же в свою очередь продолжим создавать всесторонние условия для поддержки и обучения наших детей», - написал Алтай Кульгинов.


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