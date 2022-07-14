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Свыше 400 человек с инвалидностью трудоустроились с начала года в Нур-Султане
14 Июля 2022 19:27

Свыше 400 человек с инвалидностью трудоустроились с начала года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением акимата г. Нур-Султан в 2022 году квоты рабочих мест в организациях города для трудоустройства лиц с инвалидностью установлены в размере от 2 до 4% от списочной численности работников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата .

Согласно установленной квоте, у 915 работодателей это 6 686 мест.

«С начала текущего года мерами содействия занятости в столице охвачены 450 лиц с инвалидностью, из них трудоустроено на постоянную работу - 174, молодежную практику - пять, социальные рабочие места – пять, на общественные работы – 255, первое рабочее место – три и по проекту «Серебряный возраст» - один человек. На краткосрочные курсы направили семь человек», - говорится в сообщении.

На интернет-портале «Электронная биржа труда» (www.enbek.kz) размещено 116 объявлений на 467 вакансий для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями.


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