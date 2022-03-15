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Свыше 400 человек отказались от деструктивных взглядов  в 2021 году

Автор:  
Арайлым Мұрат
15 Марта 2022, 16:55
Свыше 400 человек отказались от деструктивных взглядов  в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе республиканского молодежного форума Духовное управление мусульман Казахстана представило итоги 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Духовным управлением мусульман Казахстана проведены встречи с 5 273 лицами, которые оказались под деструктивным влиянием. В целом осуществлено 5 973 индивидуальных мер воздействия. В результате совместной работы экспертов, ответственных за религиозную реабилитацию, 414 человек отказались от деструктивных религиозных течений, все они адаптировались к общественным ценностям», - сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

По итогам встреч в исправительных учреждениях страны 120 человек приняли традиционный ислам, а 114 осужденных – традиционный ханафитский мазхаб.

В Духовном управлении мусульман Казахстана проходит республиканский молодежный форум «Жалынды жастар ынтымағы», организованный сектором по вопросам молодежи Духовного управления мусульман Казахстана. В форуме принимают участие около 200 человек.

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