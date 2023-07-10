Свыше 400 человек обратились в травмпункты Караганды за праздничные выходные

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Прошедшие выходные оказались для медиков весьма тяжелыми: с различными травмами в стационары Караганды обратилось более 400 человек. Об этом журналистам на специальном брифинге рассказал руководитель ситуационного центра многопрофильной больницы имени Макажанова, Ерик Шонбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За сутки к травматологам Карагандинской области обратилось 440 человек. Половина из них получили уличные травмы. Зарегистрировано и большое количество ДТП на дорогах, в результате которых пострадали 19 человек, среди них есть погибшие, в том числе – дети.

По словам руководителя ситуационного центра многопрофильной больницы Макажанова, главными причинами стали несоблюдение правил дорожного движения и мер безопасности.

В эти выходные из-за беспечности родителей из окон многоэтажек Караганды выпали два ребенка 2019 года рождения, один из которых скончался на месте. За жизнь второго сейчас борются врачи, его состояние оценивается как тяжелое.

«Ребенок 2018 года погиб на месте в результате ДТП на трассе Караганда-Ботакара. В машине находилось 6 человек, сам водитель даже не нуждался в транспортировке в медицинское учреждение, так как был пристегнут. В районе поселка Агадырь мужчина 1969 года погиб до приезда скорой помощи. Он был сбит водителем мотоцикла, которым управлял парень 17 лет. Сколько говорим, чтобы не давали подросткам мотоциклы, квадроциклы, скутеры - это опасно», - сетует руководитель ситуационного центра многопрофильной больницы им. Х.Ж. Макажанова Ерик Шонбаев.