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    11:31, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 400 алматинцев наказали за ночной досуг своих детей

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 400 алматинцев наказаны за ночной досуг своих детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 13 по 19 сентября на территории города Алматы проведено общегородское оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Основная цель мероприятия – предупреждение и профилактика подростковой преступности, в т.ч. пресечение правонарушений среди учащихся организаций образования, выявление административных правонарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних, повышение их правовой грамотности, а также предупреждение преступных посягательств в отношении детей.

    «Для координации действий всех служб в ДП создан оперативный штаб и рабочая группа. В период проведения мероприятия за различные правонарушения в ОВД доставлено 532 несовершеннолетних, в том числе, за совершение административных правонарушений – 461, за безнадзорность и беспризорность – 29. В центр адаптации несовершеннолетних определено 26 безнадзорных детей», – проинформировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

    Кроме того, в дни проведения отработки за нахождение вне жилых помещений в ночное время без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлечены 424 родителей. В отношении 19 родителей направлены материалы в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних для привлечения их к административной ответственности по ст. 127 ч.1 КРК об АП «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей».

    «Вместе с тем, в ходе отработки сотрудниками ювенальной полиции проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них. В общеобразовательных учебных заведениях города проведены встречи с учащимися, где им были разъяснены правила поведения в общественных местах, с незнакомыми людьми, в конфликтных ситуациях, с использованием видеоматериалов, раздачей и размещением информационных бюллетеней. Кроме того, были даны рекомендации направленные на защиту прав несовершеннолетних от всех форм дискриминации, физического или психического насилия», – резюмировал М. Саттаров.

    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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