Свыше 40 уголовных дел в отношении неплательщиков алиментов направлены в суд ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане злостные неплательщики алиментов привлекаются к уголовной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве отметили, что уклонение родителя более трех месяцев от исполнения своих финансовых обязательств перед ребенком, проживающим отдельно от него, может привести к серьезным последствиям. Например, ему может грозить уголовная ответственность за неуплату алиментов в виде ограничения свободы либо лишения свободы до двух лет в соответствии со ст.139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)».

«Так, в производстве отделения дознания отдела полиции Глубоковского района ДП ВКО находилось досудебное расследование в отношении 29-летнего мужчины по факту неисполнения решения Глубоковского районного суда по оплате алиментов на содержание своей 8-летней дочери.

В ходе следствия было установлено, что злостный неплательщик алиментов на протяжении девяти месяцев умышленно не производил выплаты на содержание своей дочери. Не принимал никаких мер к погашению образовавшейся задолженности в сумме более 300 000 тенге», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Сотрудниками полиции данный материал с обвинительным актом был направлен в суд. Неплательщику алиментов было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

«С начала 2020 года департаментом полиции ВКО направлено в суд 41 уголовное дело в отношении злостных неплательщики алиментов (в соответствии со ст.139 УК РК) для принятия законного и обоснованного решения», - отметил заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.