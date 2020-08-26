Свыше 40 тысяч заявок на возобновление предпринимательства подали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 40 тысяч заявок поступило от предпринимателей в Алматы на сайт www.infokazakhstan.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 26 августа на возобновление деятельности по городу Алматы, было подано 43 849 заявок. В Палате предпринимателей назвали топ-5 сфер бизнеса, возобновляющих работу.

«Рассмотрены заявки от арендаторов ТРЦ - 6087, офисных помещений - 8403, промышленных и индустриальных предприятий - 1184, арендаторов бизнес-центра - 3368, арендаторов рынка - 3785», - отметили в пресс-службе национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по городу Алматы.

Напомним, онлайн-ресурс www.infokazakhstan.kz запущен по инициативе НПП «Атамекен» в середине августа.

Для консультации предпринимателей работает колл-центр 1432 (звонок бесплатный). Для консультаций по городу Алматы можно обратиться по номеру 8 (727) 33 101 33 и проконсультироваться у специалистов.

«По городу Алматы вся актуальная информация размещена на Telegram-канале «Бизнес-штаб Алматы» - t.me/biznesshtabalmaty и в Facebook-группе «Бизнес в Алматы» - www.facebook.com/groups/AlmatyBiz. Также запущен телеграмм-канал t.me/infokazakhstan, где публикуются последние новости о работе портала»,- пояснили в ведомстве.