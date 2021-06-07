РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:00, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Свыше 40 тысяч доз различных вакцин от коронавируса есть в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 6 июня зарегистрировано 143 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 118 случаев с симптомами и 25 - без симптомов. Выписано всего – 37, поступило – 54. Итого в инфекционных стационарах (3 640 коек) физически находится 1 258 человек (57 детей). В ОРИТ всего – 101. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 32, High flow занято – 47 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 1 347 пациентов, с симптомами – 1 131 с легкой и средней степенью, без симптомов – 216», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    За 6 июня вакцинировано 1 257 человек. На 7 июня вакцину получили 316 407 человек.

    На сегодня имеется возможность выбора вакцин: Спутник-V – 22 040 доз, QazVac –815 доз, Hayat-Vax – 18 293 доз.

    В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250).

    Задействованы 304 прививочные бригады из 1 257 человек.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:07
    Добровольную накопительную систему «Келешек» внедрят в Казахстане в 2024 году
    Сегодня, 15:00
    Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане
    Сегодня, 14:46
    «Тараз» одержал победу и вышел в финал Кубка РК по футболу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!