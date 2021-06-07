Свыше 40 тысяч доз различных вакцин от коронавируса есть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 6 июня зарегистрировано 143 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 118 случаев с симптомами и 25 - без симптомов. Выписано всего – 37, поступило – 54. Итого в инфекционных стационарах (3 640 коек) физически находится 1 258 человек (57 детей). В ОРИТ всего – 101. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 32, High flow занято – 47 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 1 347 пациентов, с симптомами – 1 131 с легкой и средней степенью, без симптомов – 216», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

За 6 июня вакцинировано 1 257 человек. На 7 июня вакцину получили 316 407 человек.

На сегодня имеется возможность выбора вакцин: Спутник-V – 22 040 доз, QazVac –815 доз, Hayat-Vax – 18 293 доз.

В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250).

Задействованы 304 прививочные бригады из 1 257 человек.



