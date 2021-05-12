Свыше 40 тысяч человек лечатся от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 мая лечение от КВИ продолжают получать 40 056 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

Из продолжающих лечение - 39 671 КВИ+ и 385 КВИ-, из них в стационарах находится – 14 495 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 561 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 799 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента,

на аппарате ИВЛ – 122 пациента.