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    08:45, 12 Май 2021 | GMT +6

    Свыше 40 тысяч человек лечатся от коронавируса в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 мая лечение от КВИ продолжают получать 40 056 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    Из продолжающих лечение - 39 671 КВИ+ и 385 КВИ-, из них в стационарах находится – 14 495 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 561 пациент.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 799 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента,

    на аппарате ИВЛ – 122 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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