Свыше 40 тысяч алматинских детей посещают спортивные секции бесплатно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В последние годы развитию детского спорта уделяется особое внимание. Особенно это стало возможным благодаря внедрению подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа с целью обеспечения спортивными секциями в шаговой доступности. Сколько детей в Алматы занимаются спортом и каковы результаты в материале от корреспондента МИА «Казинформ».

Программа по реализации государственного спортивного заказа позволяет детям и подросткам в возрасте от 4 до 17 лет, в том числе детям с особыми потребностями, бесплатно посещать спортивные секции по 71 виду спорта.

В 2021 году на реализацию данного проекта по Алматы выделен бюджет в размере 1,2 млрд.тенге на организацию спортивных секций для 44 000 детей и подростков.

Самыми востребованными спортивными секциями являются футбол, шахматы, таеквондо, дзюдо и плавание.

«Желающих заниматься плаванием много. Приходят дети, которые хотят научиться плавать. Во время тренировок мы ставим технику, координацию. В группе обычно от 15 до 20 человек. Занятия проводятся по 45 минут»,-рассказывает мастер спорта РК по современному пятиборью, тренер по плаванию Данил Варсанов.

Данил тренирует детей уже более 10 лет. По его словам, с открытия программы подушевого финансирования, соответственно детей желающих заниматься спортом стало больше. Родители охотно отдают детей на секции, чтобы те проводили свой досуг с пользой.

8-летний Захар Гребнев занимается плаванием с 4 лет. У него в копилке уже 15 медалей. За время тренировок он овладел всеми стилями плавания.

«Я очень люблю плавать. В будущем мечтаю стать известным спортсменом. Больше трех лет я ходил в бассейн на платной основе. Сейчас посещаю бесплатно. При этом качество услуг не изменился. У нас одна программа и тренера занимаются со всеми одинаково,» - поделился он.

Один из начинающих тренеров по дзюдо Жигер Максутов в качестве наставника работает более 3 лет. Сам в спорте свыше 16 лет. Является мастером спорта РК.

«Дзюдо в первую очередь формирует у ребёнка здоровое тело и нарабатывает силу духа. Ко мне ходят дети от 5 ти лет и выше. Скажу, у детей интерес большой. В те времена, когда мы начинали, такого не было. С тех времен на спортивной арене и казахстанских звёзд стало больше. Думаю, это тоже стимулирует. На соревнованиях участвуем регулярно. Результаты у детей очень хорошие», - высказался он.

Нурасылу Халила 8 лет. На дзюдо ходит не так давно. Он также один из тех алматинских детей, который посещает спортивные секции по программе подушевого финансирования.

«На дзюдо меня записали в ноябре прошлого года. Параллельно посещаю и плавание. Мне очень нравится дзюдо. Недавно на своих первых соревнованиях я занял второе место. Впереди много тренировок. В будущем хочу стать профессиональным спортсменом как Елдос Сметов. Мой главный наставник- отец. Он также вне зала много занимается со мной»,-поделился Н. Халила.

Саят Барлықбекұлы около 12 лет тренирует детей по каратэ-киокушинкай. Мастер спорта РК. Обладатель чёрного пояса второго дана.

«У нас в клубе дети занимаются с 4 до 18 лет. Каратэ учит ребёнка к дисциплине и ответственности. Сейчас у нас в клубе занимаются бесплатно 200 детей. Внедрение подушевого финансирования в основном помогло многодетным родителям. К примеру, семьи, где несколько детей получили возможность посещать различные секции. И я считаю, что это большая поддержка со стороны государства во благо развития детского спорта. Ведь в спорте лежит большое воспитание», - сказал тренер по каратэ.

12-летняя Жанель Алжан воспитанница Саята Барлықбекұлы. Занимается каратэ на протяжении 6 лет.

«Мне нравится драться и получать первые места. Я чемпион первого разряда по городу Алматы. Выполнила нормативы кандидата мастера спорта. Недавно на Чемпионате Казахстана в городе Тараз заняла второе место. Сейчас готовлюсь к Чемпионату Азии, который пройдёт в мае в городе Нур-Султан. В будущем хочу добиться больших успехов и работать тренером», - поделилась Жанель.

К примеру, практически все секции, которые работают на спортивном комплексе Almaty Arena, участвуют в государственной программе подушевого финансирования.

«По этой программе одобрение у оператора прошли 15 спортивных секций по 11 видам спорта. На сегодняшний день по направлению спорт у нас занимаются 2,5 тысяч детей.Еще примерно 1000 детей ожидают открытия выдачи ваучеров, чтоб попасть в наши секции на Almaty Arena. Спросом пользуются все секции, но особенный ажиотаж мы наблюдаем в бассейне. У нас помимо спорта активно развиваются и творческие направления. Им мы так же помогаем в их развитии», - рассказала курирущий по вопросам школьного спорта в рамках социальной ответственности Фируза Супиева.

К слову, в текущем году на реализацию государственного спортивного заказа в мегаполисе выделено 3,2 млрд.тенге, для обеспечения ранее взятых обязательств.

Согласно методики «тарифного калькулятора» средняя стоимость посещения спортивной секции на 1 ребенка составляет 20 500 тенге в месяц.

По состоянию на 14 марта 2022 года на портале artsport.edu.kz одобрено 594 заявок от поставщиков. К тренировкам в рамках подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа приступили 44000 детей по 37 видам спорта.



