Свыше 40 случаев хищений деталей ж/д пути зарегистрировано с начала года

15 Декабря 2022, 20:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года на магистральной сети КТЖ зарегистрировано 44 случая хищений деталей верхнего строения пути - стыковых накладок, болтов и др., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

На станции Конаев во время совместного рейда железнодорожников и сотрудников ЛОП задержаны двое молодых людей, 1998 и 2003 г.р., совершивших кражу деталей верхнего строения железнодорожного пути. По факту хищения будут приняты меры по привлечению к уголовной ответственности злоумышленников.

Подобные правонарушения могут привести к сходам подвижного состава c тяжелыми последствиями для пассажиров и перевозимых грузов, разрушению стратегических объектов.

Во всех случаях ЧП удалось избежать благодаря бдительности работников железнодорожного транспорта. Для обеспечения безопасности пассажиров на некоторых участках снижается скорость движения поездов, что негативно влияет на их график.

Наибольшее число краж элементов железнодорожной инфраструктуры совершено в Алматинской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Мангистауской и Жамбылской

областях.

«Кражи элементов верхнего строения ж/д пути зафиксированы в границах Алматинской дистанции пути. Только за последние полтора месяца в ночное время было похищено свыше 72 путевых накладок и 200 стыковых болтов. Для предотвращения подобных случаев мы совместно с сотрудниками линейного отдела полиции проводим рейды», - говорит директор Алматинского отделения магистральной сети Аскар Жексенбиев.