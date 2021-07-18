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    14:38, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Свыше 40 рыбных хозяйств планируют создать в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета рыбного хозяйства посетил с рабочим визитом Актюбинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    В целях ознакомления за ходом реализации Программы развития рыбного хозяйства на 2021-2030 года в Актюбинской области председатель Комитета рыбного хозяйства Нариман Жунусов встретился с субъектами рыбного хозяйства и потенциальными инвесторами области, и обсудил с ними актуальные вопросы развития рыбоводства в регионе.

    В ходе встречи Глава ведомства проинформировал о мерах государственной поддержки, в том числе субсидирования, созданных условиях для субъектов занимающихся разведением рыбы и совершенствование законодательства. В целом отмечено, что в регионе планируется расширить мощности действующих хозяйств, создать 34 озерно-товарных, 8 садковых, 1 прудовое хозяйство по выращиванию карповых, осетровых, лососевых видов рыб.

    Кроме того, председатель Комитета ознакомился с работой рыбоводного хозяйства, использующего установку замкнутого водообеспечения ТОО «Мурагер 22» по выращиванию сомовых видов рыб, посетил прудовые хозяйства КХ «Ардағым», КХ «Асыл бахтах», а также ряд водоемов, где планируется создать садковые хозяйства.


    Теги:
    Экология Минэкологии Актюбинская область
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