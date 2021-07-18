Свыше 40 рыбных хозяйств планируют создать в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета рыбного хозяйства посетил с рабочим визитом Актюбинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В целях ознакомления за ходом реализации Программы развития рыбного хозяйства на 2021-2030 года в Актюбинской области председатель Комитета рыбного хозяйства Нариман Жунусов встретился с субъектами рыбного хозяйства и потенциальными инвесторами области, и обсудил с ними актуальные вопросы развития рыбоводства в регионе.

В ходе встречи Глава ведомства проинформировал о мерах государственной поддержки, в том числе субсидирования, созданных условиях для субъектов занимающихся разведением рыбы и совершенствование законодательства. В целом отмечено, что в регионе планируется расширить мощности действующих хозяйств, создать 34 озерно-товарных, 8 садковых, 1 прудовое хозяйство по выращиванию карповых, осетровых, лососевых видов рыб.

Кроме того, председатель Комитета ознакомился с работой рыбоводного хозяйства, использующего установку замкнутого водообеспечения ТОО «Мурагер 22» по выращиванию сомовых видов рыб, посетил прудовые хозяйства КХ «Ардағым», КХ «Асыл бахтах», а также ряд водоемов, где планируется создать садковые хозяйства.