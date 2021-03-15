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    16:16, 15 Март 2021 | GMT +6

    Свыше 40 пьяных водителей за два дня задержали в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За два дня полицейские в Нур-Султане задержали 44 пьяных водителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    «За два дня проведения ОПМ в Нур-Султане зарегистрировано 46 административных правонарушений, их них 44 факта управления транспортом в состоянии опьянения. Также 1 водитель в нетрезвом состоянии управлял авто будучи лишенный права управления. На коммунальную стоянку водворено 44 автомобиля. При патрулировании полицейскими около 4-х часов ночи по улице Алтынсарина остановлена автомашина марки «Мазда». За рулем авто находился 34-летний водитель. При проверке документов сотрудники почувствовали в салоне автомобиля запах алкоголя. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого выдано заключение об алкогольном опьянении легкой степени. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКоАП. Автомашина поставлена на коммунальную стоянку», - рассказали в полиции.

    Как отметили в ведомстве, санкция статьи за данное правонарушение влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.


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    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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