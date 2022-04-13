Свыше 40 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 41 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 9,

в городе Алматы - 19,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 2,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 5,

в Костанайской области - 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 3,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 290 720 человека от COVID-19.

Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 41 казахстанец выздоровел.