08:35, 13 Апрель 2022 | GMT +6
Свыше 40 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 41 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 9,
в городе Алматы - 19,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 2,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 1,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 5,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 3,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 290 720 человека от COVID-19.
Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 41 казахстанец выздоровел.