Свыше 4 тысяч человек в стационарах, провакцинировано 3 тысячи – ситуация по КВИ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса свыше 4 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 18 апреля зарегистрировано 665 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 588 случаев с симптомами и 77 - без симптомов. Выписан всего 61 человек, поступило – 222. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 4 014 человек (110 детей), из них взрослые - 896 в тяжелом, 3 118 – в средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 245 человек (205 свободных коек). На ИВЛ – 22, на неинвазивной ИВЛ – 88, High flow занято - 92 аппарата. На амбулаторном наблюдении находятся 6 246 пациентов, с симптомами – 5 475 с легкой и средней степенью, без симптомов – 771», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья.

За сутки в Алматы провакцинировано 3 050 человек.

На сегодняшний день функционируют 203 пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1 809 медицинских работников.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.