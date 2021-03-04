Свыше 4 тысяч человек в Нур-Султане охвачены профосмотром на туберкулез

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2018 года в городе Нур-Султан начато лечение больных с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза новыми противотуберкулезными препаратами. По словам директора городского центра фтизиопульмонологии Анны Цепке, это позволяет значительно повысить эффективность лечения лекарственно-устойчивых, ранее неизлечимых форм туберкулеза. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При поддержке Департамента полиции города Нур-Султан проводятся совместные акции по флюорографическому обследованию лиц, не имеющих постоянного места жительства (без определенного места жительства, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, прибывших из мест лишения свободы). Всего за период акции было охвачено профилактическим осмотром на туберкулез 4 554 человек», - сказала в ходе онлайн брифинга Анна Цепке.

В настоящее время, по ее словам, активно принимаются меры по расширению использования цифровых технологий для предоставления дистанционных консультаций лицам из группы «высокого риска» по туберкулезу с целью своевременного выявления жалоб, подозрительных в отношении туберкулеза. Активно развиваются различные виды амбулаторного лечения для пациентов, не нуждающихся в госпитализации: лечение на дому с помощью мобильной бригады, видеоконтролируемое лечение.

«С 2018 года в городе Нур-Султане начато лечение больных с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза схемами лечения, с применением новых противотуберкулезных препаратов. Это позволило значительно повысить эффективность лечения лекарственно – устойчивых, ранее неизлечимых форм туберкулеза», - добавила директор городского центра фтизиопульмонологии Анна Цепке.