Свыше 4 тысяч человек приняли участие в акции «Dombyra party»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Национального дня домбры, который отмечается в первое воскресенье июля, молодежное крыло «Жастар Рухы» партии «AMANAT» провело в столице акцию «Dombyra party». 200 учеников Центра искусств «Алтын домбра» исполнили знаменитые казахские кюи, передает МИА «Казинформ».

Секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек отметил, что домбра является достоянием национальной культуры, духовности и искусства.

«Там, где есть казахи, там будет и священная домбра, а где есть домбра, там будет великий казахский народ. Душа и мысли, надежды и горести, радость и печаль, история и знания нашего народа заключены в девятнадцати ладах домбры. В ее двух струнах заключена музыка и энергия двух миров. Домбра – наше национальное сокровище, она гордость и достояние казахского народа», – сказал он.

Секретарь партии вручил учащимся центра «Алтын домбра» благодарственное письмо и денежный сертификат.

В свою очередь председатель «Жастар Рухы» Нуржан Жетписбаев рассказал, что акция «Dombyra party» не ограничивает свою географию только столицей, в ней приняли участие свыше 4 тысяч человек по всему Казахстану.

«Мы хотим донести до современного поколения значение домбры, унаследованной от наших предков. Домбра – сердце нашего народа, источник настроения. На таких мероприятиях формируется любовь к стране, к земле, к культуре и традициям», – сказал он.

Заместитель акима Астаны Есет Байкен подчеркнул, что домбра является выражением характера народа.

«В этом году в городе в первый класс пойдут около 17 тысяч детей. Более 9 тысяч из них намерены учиться в казахских классах. Более 6 тысяч из них выбрали в качестве дополнительного занятия уроки игры на домбре. Это свидетельствует об интересе подрастающего поколения к народному инструменту», – сказал он.

Ученики центра «Алтын Домбра» исполнили не одну, а несколько мелодий и были по достоинству оценены публикой. Также среди зрителей была устроена викторина.