Свыше 4 млрд тенге направлено на формирование костанайского стабфонда

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В этом году социально-предпринимательской корпорации «Тобол» на формирование регионального стабилизационного фона выделено свыше 4,5 млрд тенге, часть из которых направляется на «оборотную схему». На что выделяются бюджетные деньги и какая работа проведена СПК «Тобол», рассказал председатель правления Аслан Жаныспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году управлением сельского хозяйства и земельных отношений выделено СПК «Тобол» 4 млрд 594 млн тенге на формирование регионального стабфонда продовольственных товаров.

«Из них направлено на формирование стабилизационного фонда 2 млрд 337 млн тенге, на «оборотную схему» - 2 млрд 257 млн тенге. В текущем году в стабилизационный фонд осуществлен закуп по 8 видам социально значимых продовольственных товаров, общим объемом 5,6 тысячи тонн на сумму 797 млн тенге. Это - картофель, морковь, капуста, лук, мука, рожки, рис и соль. Текущие запасы стабилизационного фонда с учетом контрактации 2023 года составляют в объеме 9,8 тысячи тонн, на сумму 1,9 млрд тенге»,- озвучил данные Жаныспаев.

На сегодняшний день, по данным корпорации, проводятся товарные интервенции по 12 наименованиям продукции: это мука – 100 тенге, яйцо – 400 тенге/десяток, гречневая крупа – 345 тенге, рожки – 260 тенге, рис – 370 тенге, сахар - 430 тенге, говядина – 2100 тенге, мясо кур – 1140 тенге, масло подсолнечное – 700 тенге, картофель – 110 тенге, морковь - 90 тенге, лук – 145 тенге.

С начала года торговыми точками области уже реализовано 1,7 тысячи тонн продукции, в том числе 2,3 млн куриных яиц. Жаныспаев отмечает, что деятельность стабилизационного фонда влияет на формирование цен на рынке. Об этом говорят статданные.

«Но задача по полному обеспечению рынка удешевленными продуктами питания перед стабилизационным фондом не стоит. Согласно действующим правилам, деятельность СПК направлена на точечное воздействие на рынок именно в период роста цен. В частности, учитывая, что сейчас завершается период межсезонья, основной упор СПК был направлен на товарные интервенции по овощам. СПК были заблаговременно заключены форвардные договора с местными крестьянскими хозяйствами «Тэрра», «Садовод» и «Бекиров» на поставку плодоовощной продукции»,- пояснил Жаныспаев.

Особое внимание в этом году было уделено луку репчатому, что связано с резким удорожанием цены. В торговых сетях, к примеру, цена за килограмм лука доходила до 300 тенге, лук из стабилизационного фонда для конечного потребителя сейчас реализуется по 145 тенге. Это, уверены в СПК, позволило стабилизировать цену на данную продукцию.

«Что касается весенне-летнего периода, нами законтрактован ранний урожай на капусту и лук с местным производителем в лице КХ «Садовод», а также производителем из Туркестанской области. Дополнительно, ведем переговоры по закупу импортного лука из Республики Таджикистан в количестве 100 тонн. Планируется, что первые поcтавки лука начнутся уже в текущем месяце»,- добавил глава СПК.

Что касается механизма стабилизации цен в рамках «оборотной схемы», то в данном случае деньги выделяются предпринимателям в займы сроком на 12 месяцев под 0,1% годовых. Такие займы предоставлены 6 субъектам предпринимательства на сумму 1 млрд 901 млн тенге.

В ближайшее время корпорацией также планируется осуществить закуп муки, яиц, риса и гречневой крупы в общем объеме порядка 5 тысяч тонн продукции.