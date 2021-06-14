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    15:30, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Свыше 4 млн тенге взыскали с должников в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С 7 по 11 июня прокуратурой города Костанай совместно с судебными исполнителями проведены рейдовые мероприятия по взысканию задолженности в доход государства. По результатам рейдовых мероприятий взыскано свыше 4 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты частных судебных исполнителей Костанайской области.

    К примеру, в ходе проведения исполнительских действий по исполнительному производству о взыскании с должника А. в пользу государства суммы долга в размере 2,8 млн тенге, судебным исполнителем была произведена оценка движимого имущества (трактора) и обращено взыскание на него.

    Неисполнение судебного акта длилось более 8 месяцев, только после обращения взыскания на имущество и рейдовых мероприятий, должником произведена оплата долга наличным расчетом в полном объеме.

    В дальнейшем совместные рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе.


    Теги:
    Костанайская область Суды Правоохранительные органы
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