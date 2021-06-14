Свыше 4 млн тенге взыскали с должников в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С 7 по 11 июня прокуратурой города Костанай совместно с судебными исполнителями проведены рейдовые мероприятия по взысканию задолженности в доход государства. По результатам рейдовых мероприятий взыскано свыше 4 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты частных судебных исполнителей Костанайской области.

К примеру, в ходе проведения исполнительских действий по исполнительному производству о взыскании с должника А. в пользу государства суммы долга в размере 2,8 млн тенге, судебным исполнителем была произведена оценка движимого имущества (трактора) и обращено взыскание на него.

Неисполнение судебного акта длилось более 8 месяцев, только после обращения взыскания на имущество и рейдовых мероприятий, должником произведена оплата долга наличным расчетом в полном объеме.

В дальнейшем совместные рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе.