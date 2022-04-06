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Свыше 4 млн тенге может грозить штраф компании KEGOC по результатам проверки

6 Апреля 2022, 13:05
Свыше 4 млн тенге может грозить штраф компании KEGOC по результатам проверки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК на основании обращения завода по производству трубной продукции провел внеплановую проверку в отношении АО «KEGOC», по итогам которой установлено нарушение требований законодательства РК о естественных монополиях, в части доступа потребителей к регулируемой услуге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

В результате проверки, в отношении АО «KEGOC» составлен протокол об административном правонарушении по части четвертой статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, который по ходатайству субъекта передан на рассмотрение суда.

При этом необходимо отметить, что в случае рассмотрения административного дела в пользу КРЕМ, АО «KEGOC» грозит административный штраф в размере 4 900 800 тенге.


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