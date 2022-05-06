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Свыше 4 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса
6 Мая 2022 08:45

Свыше 4 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

На 6 мая в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 487 193 человека, вторым компонентом - 9 251 470 человек. Ревакцинировано 4 049 768 казахстанцев.

Ранее сообщалось о том, что лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1476 человек.



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