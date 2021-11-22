Свыше 4,8 тысяч человек подали заявки на участие в программе Арендное жилье для работающей молодежи в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завтра, 23 ноября, у граждан, подавших заявки на участие в программе Арендного жилья для работающей молодежи без права выкупа в Нур-Султане, есть возможность внести недостающие документы или дополнить заявку в личном кабинете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Сегодня, 22 ноября на номера телефонов участников программы, которые были указаны при регистрации на портале qatysu.zhilfond.kz, отправлены смс-уведомления о статусе заявки:

«Допущен к участию»;

«Необходима корректировка»;

«Отказано».

«Допущен к участию» означает, что участник приложил полный перечень документов и соответствует условиям программы. Теперь необходимо только ждать результатов отбора по баллам, но при желании можно дополнить свою заявку в личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz.

«Необходима корректировка» означает, что предоставлен неполный перечень документов и участнику нужно доложить документы. В личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz можно увидеть комментарии модератора и узнать, какие документы необходимо предоставить. Откорректировать заявку необходимо 23 ноября 2021 года с 9.00 часов до 23:59 часов.

«Отказано» означает, что участник не соответствуете условиям программы. Заявители со статусом «отказано» не могут редактировать заявку и предоставить дополнительные документы.

Доступ в личный кабинет на портале qatysu.zhilfond.kz будет возможен 22 ноября 2021 года для ознакомления с комментариями модератора без возможности редактирования и 23 ноября 2021 года будет открыт доступ для редактирования заявки, чтобы доложить документы при необходимости. Зайти в личный кабинет можно будет неограниченное количество раз в указанные дни, но вложить файлы и подписать ключом ЭЦП можно только один раз.

Стоит отметить, что в этом году заявки на участие в программе в столице подали 4 863 человека.

Ранее сообщалось, что участники программы «Арендное жилье для молодежи» должны проверить статус заявок.