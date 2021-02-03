Свыше 4,5 млн тенге штрафа выписали за недополученную тепловую энергию в Караганде
По результатам внеплановой проверки деятельности ТОО «Караганда энергоцентр», выявлено отклонение заданных и фактических параметров на подающих и обратных трубопроводах. На основании данных параметров установлено, что качество оказываемых услуг субъектом не соответствует установленным.
Таким образом, в действиях ТОО «Караганда энергоцентр» усмотрены признаки правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а именно ненадлежащее исполнение субъектом естественной монополии обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.
В связи с чем, на ТОО «Караганда энергоцентр» наложен административный штраф в размере 4 667 200 тенге .
Согласно действующему законодательству, перерасчет потребителям, не имеющим общедомовые приборы учета, за недополученную тепловую энергию будет произведен по окончанию отопительного периода 2020-2021гг.