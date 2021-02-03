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    09:44, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Свыше 4,5 млн тенге штрафа выписали за недополученную тепловую энергию в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На основании жалоб жителей города Караганды касательно низких температур в квартирах департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Караганда Энергоцентр». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ.

    По результатам внеплановой проверки деятельности ТОО «Караганда энергоцентр», выявлено отклонение заданных и фактических параметров на подающих и обратных трубопроводах. На основании данных параметров установлено, что качество оказываемых услуг субъектом не соответствует установленным.

    Таким образом, в действиях ТОО «Караганда энергоцентр» усмотрены признаки правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а именно ненадлежащее исполнение субъектом естественной монополии обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

    В связи с чем, на ТОО «Караганда энергоцентр» наложен административный штраф в размере 4 667 200 тенге .

    Согласно действующему законодательству, перерасчет потребителям, не имеющим общедомовые приборы учета, за недополученную тепловую энергию будет произведен по окончанию отопительного периода 2020-2021гг.


    Теги:
    Закон и право Энергетика Карагандинская область ЖКХ
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