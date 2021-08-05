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Свыше 4,1 млн человек полностью вакцинировались от коронавируса в Казахстане

5 Августа 2021 08:45
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Свыше 4,1 млн человек полностью вакцинировались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована информация о вакцинации населения Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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На 4 августа в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 584 190 человек, вторым компонентом провакцинировано 4 148 969 человек.





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