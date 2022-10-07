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Свыше 38 кг каннабиса изъяли полицейские у жителя Шу

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Октября 2022, 15:34
Свыше 38 кг каннабиса изъяли полицейские у жителя Шу

ШУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 38 кг каннабиса изъяли полицейские у жителя Шу в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения ОПМ «Қарасора-2022» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области и военнослужащие специального подразделения воинской части 5513 провели совместные оперативно-розыскные мероприятия. На территории Шуского района в 20 км от трассы Шу – Мерке был задержан 50-летний житель района. У мужчины обнаружили 38 кг каннабиса. Наркотики изъяли.

Задержанный дал признательные показания, после чего был водворен в изолятор временного содержания.


По факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч.4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.


Фото: polisia.kz


Жамбылская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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