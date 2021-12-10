Свыше 37 тысяч подростков и женщин привились от коронавируса в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ- В третьей декаде ноября в ВКО стартовала кампания по вакцинации подростков, беременных и кормящих мам. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала проводить вакцинацию данной категории населения вакциной компании Pfizer. Как проходит процедура иммунизации подростков в регионе, рассказали представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля. - Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По данным заместителя руководителя ведомства Галымбека Алина, в настоящий момент первым компонентом вакцины Pfizer привились свыше 37 700 человек, в том числе 34,5 тысячи подростков, более 700 беременных, почти 2,5 тысячи кормящих женщин.

Он напомнил, что перед прививкой человека осматривают врачи – проводят опрос прививаемого, измеряют температуру тела, сатурацию, артериальное давление. Если у пациента наблюдаются какие-то клинические расстройства или имеются противопоказания, в частности аллергия на действующее вещество или любые компоненты вакцины, возраст до 12 лет, беременность до 16 недель, или в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции на полиэтиленглюколь, то допуск к прививке не оформляется.

При этом подростков вакцинируют с информированного письменного согласия родителей или законных представителей.

В регионе вакцинация проводится в 253 прививочных пунктах. Один из них находится в Центре матери и ребенка в Усть-Каменогорске. Здесь получили прививки уже свыше 250 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Сами врачи понимают важность вакцинации, и не только рекомендуют своим пациентам пройти процедуру иммунизации, но и защищают от вируса свои семьи. Так, на днях в Центре матери и ребенка согласие на прививку своего ребенка дала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Сауле Слямгазина.

«Моему младшему сыну 12 лет. Я как врач-эпидемиолог понимаю, что единственным эффективным методом профилактики любого инфекционного заболевания является вакцинация и строгое соблюдение условий карантина, ограничительных мер, поэтому дала согласие на прививку своего сына. Сомнений никаких не было. Двое моих старших детей тоже получили прививки от коронавируса. Побочных эффектов или нежелательных реакций не было», – отметила Сауле Слямгазина.

Врач эпидемиолог-иммунолог Центра матери и ребенка Иван Мещеряков рассказал о том, что после прививки могут быть легкие побочные реакции, как слабость, повышение температуры, головная боль. Кроме того, несколько дней может болеть место инъекции.

«По истечении 72 часов после прививки все симптомы проходят. Реакции являются ожидаемыми и означают, что иммунитет среагировал на введение вакцины. Если температура не достигает 39 градусов, то никакие лекарственные средства пить не рекомендуется. Если вдруг появились какие-либо болезненные симптомы, их можно купировать обезболивающими препаратами. Кроме того, после прохождения вакцинации подростки находятся 30 минут под наблюдением врачей, а также проводится обзвон вакцинированных в течение первых трех дней», – сообщил Иван Мещеряков.

Отметим, что вакцина хранится в оригинальной упаковке для защиты от света. Невскрытые замороженные при температуре от -90 градусов по Цельсию до -60 градусов по Цельсию флаконы можно хранить в течение девяти месяцев. При поступлении в страну препарат сначала размещается на крупных складах для хранения, после чего при соблюдении температурного режима его распределяют по медицинским организациям. При переходе вакцины на температурный режим от +2 градусов по Цельсию до +8 градусов по Цельсию срок хранения вакцины составляет 31 день.

По данным ДСЭК ВКО, на сегодня во всех учреждениях области имеется достаточное количество холодильного оборудования для хранения вакцины. Отрабатывается план экстренных мер на случай отключения электроэнергии с проведением инструктажа по действию всех лиц, задействованных в вопросах хранения, транспортировки и использования вакцины.