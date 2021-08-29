АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 364 млн тенге взыскали с задолжников по зарплате в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года инспекция труда взыскала 364 миллиона тенге в пользу работников. Таким образом были защищены права почти тысячи человек. Большая часть поступивших обращений касалась вопросов невыплаты заработной платы, несоблюдения трудового договора и незаконного увольнения. С начала года было наложено почти 9 миллионов тенге штрафов на руководителей компаний и организаций региона, где работодатели своевременно не выплачивали зарплату своим сотрудникам», - рассказал руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров.