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    18:21, 28 Август 2021 | GMT +6

    Свыше 364 млн тенге взыскали с задолжников по зарплате в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 364 млн тенге взыскали с задолжников по зарплате в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года инспекция труда взыскала 364 миллиона тенге в пользу работников. Таким образом были защищены права почти тысячи человек. Большая часть поступивших обращений касалась вопросов невыплаты заработной платы, несоблюдения трудового договора и незаконного увольнения. С начала года было наложено почти 9 миллионов тенге штрафов на руководителей компаний и организаций региона, где работодатели своевременно не выплачивали зарплату своим сотрудникам», - рассказал руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров.


    Теги:
    Атырауская область Права человека Общество
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