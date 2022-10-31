Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Свыше 360 кг раков незаконно перевозил житель ВКО

31 Октября 2022, 11:31
Свыше 360 кг раков незаконно перевозил житель ВКО
31 Октября 2022, 11:31

Свыше 360 кг раков незаконно перевозил житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 6 320 живых раков без соответствующих документов перевозил житель Курчумского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер», при проверке переправы Кызыл ту сельского округа Куйган, сотрудники ГПП ОМПС Курчумского района остановили автомобиль, под управлением 34-летнего местного жителя.

Установлено, что в «В транспортном средстве находилось свыше 6 тысяч живых раков, весом свыше 360 кг. В инспекции района сообщили, что сумма ущерба составляет более 2 млн тенге.

«Во время досудебного расследования мужчина сообщил, что раков закупил у пятерых ранее незнакомых мужчин, которые на момент совершения сделки были в масках. После, погрузив товар в газель своего зятя, направился в Усть-Каменогорск, где по пути и был задержан стражами правопорядка. В отношении злоумышленника начато досудебное расследование по ст. 335 ч. 1 УК РК», - рассказал первый заместитель начальника ДП ВКО Думан Кожахметов. ОПМ «Браконьер» продлится до 19 ноября.

Фото:polisia.kz


Новости по теме
Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
Вооруженного браконьера с тушами зайцев обнаружили в Кызылординской области
Павлодарская полиция пресекла 81 факт незаконной охоты
Читайте также
Асхат Аймагамбетов встретился с населением ВКО
Обеспечить финансирование строительства моста через Бухтарминское водохранилище просит депутат
Сразу два схрона оружия обнаружили в ВКО
Мужчина ограбил лото-клуб в Усть-Каменогорске
Работа на ТЭЦ в Риддере восстанавливается
Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана
Движение ограничено на дороге Аягоз - Калбатау в ВКО
Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору