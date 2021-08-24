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Свыше 360 грантов для реализации бизнес-идей в Нур-Султане с начала года

24 Августа 2021 21:49
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Свыше 360 грантов для реализации бизнес-идей в Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение государственного гранта для реализации новых бизнес-идей. На этот раз было принято решение о предоставлении государственного гранта восьми претендентам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

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На заседании комиссии были поддержаны такие направления, как производство полуфабрикатов, кондитерских изделий, пошив одежды, услуги салонов красоты.

Кто может получить государственный грант? Претендентами на получение государственных грантов являются: безработные лица, предприниматели и лица, которые при обращении уплатили единый совокупный платеж в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, прошедшие курс обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» или завершившие обучение в рамках первого направления программы «Еңбек».

Отметим, что до конца года планируется выдать 400 государственных грантов. На сегодня поддержано 363 обращения. Максимальный размер гранта в этом году - 200 МРП (583 400 тенге).
Для получения информации о выдаче государственного гранта необходимо обратиться в столичный Центр занятости по адресу: бизнес-центр «Өркен», улица Бейбитшилик, 25 или позвонить по номерам телефонов: 8 (7172) 95 44 16; 8 (7172) 954418.


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#Бизнес   #Нур-Султан   #Экономика   #Общество  
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