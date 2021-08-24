Свыше 360 грантов для реализации бизнес-идей в Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение государственного гранта для реализации новых бизнес-идей. На этот раз было принято решение о предоставлении государственного гранта восьми претендентам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

На заседании комиссии были поддержаны такие направления, как производство полуфабрикатов, кондитерских изделий, пошив одежды, услуги салонов красоты.

Кто может получить государственный грант? Претендентами на получение государственных грантов являются: безработные лица, предприниматели и лица, которые при обращении уплатили единый совокупный платеж в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, прошедшие курс обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» или завершившие обучение в рамках первого направления программы «Еңбек».

Отметим, что до конца года планируется выдать 400 государственных грантов. На сегодня поддержано 363 обращения. Максимальный размер гранта в этом году - 200 МРП (583 400 тенге).

Для получения информации о выдаче государственного гранта необходимо обратиться в столичный Центр занятости по адресу: бизнес-центр «Өркен», улица Бейбитшилик, 25 или позвонить по номерам телефонов: 8 (7172) 95 44 16; 8 (7172) 954418.