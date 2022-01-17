Свыше 350 тысяч казахстанских школьников привили от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 350 тысяч казахстанских школьников привили от коронавируса. Об этом сообщила руководитель управления контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Марал Рахимжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день из числа школьников от 12 до 18 лет привитыпервым компонентом 353, 5 тыс. или 27,7 % от числа подлежащих. Вторым компонентом привито 182 257 человек или 14,5 %. При этом необходимо отметить, что наибольшее количество вакцинированных детей приходится на Туркестанскую область – 90 % привились первым компонентом, Восточно-Казахстанскую область - 82 %», - пояснила Марал Рахимжанова на брифинге в СЦК.

По словам спикера, имеется алгоритм организации противоэпидемических мер в организациях образования и дошкольного воспитания. В соответствии с ним предусмотрено увеличение кратности уборки помещения, дезинфекция, сокращение перемещения между классами, группами, запрет на объединение в группы классов, ношение масок, как персоналом, так и школьниками.

В ведомстве напомнили, что в связи с обострением эпидемиологической ситуации введен запрет на проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений школ.