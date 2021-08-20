Свыше 350 школ не готовы к учебному году - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день 354 школы в Казахстане не готовы к новому учебному году. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК заявила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день принято решение о начале нового учебного года в традиционном формате. Совместно с акиматами сотрудники санитарно-эпидемиологических служб проверяют готовность школ к новому учебному году. В частности, проверяется соответствие школ санитарно-эпидемиологическим требованиям», - пояснила вице-министр.

По ее словам, ведется работа по проверке установленных санитайзеров, того, как обеспечено соблюдение социальной дистанции, как осуществляется контроль при входе в школу.

«На сегодняшний день 354 школ по стране не подготовлены к началу нового учебного года. Эти проверки будут проводиться до 25 августа», - добавила Ажар Гиният.

Ранее в Минздраве пояснили правила отправки на карантин школ или классов.

«Правила отправки на карантин школ или классов будут установлены постановлением Главного государственного санитарного врача. Они будут едины по всей стране. Что касается классов, если мы говорим о том, что кабинетная система будет отменена, то каждый класс будет находиться в одном кабинете. Соответственно дети находятся в одном кабинете длительное время, они попадают под понятие «близкий контакт», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.