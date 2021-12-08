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Свыше 350 пациентов с КВИ в Казахстане - в тяжелом состоянии
8 Декабря 2021 08:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 819 человек (19 744 КВИ+ и 3 075 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 4 604 пациента, на амбулаторном уровне – 18 215 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 353 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 90 пациентов, на аппарате ИВЛ – 60 пациентов.
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