+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 350 пациентов с КВИ в Казахстане - в тяжелом состоянии

8 Декабря 2021 08:45
Поделиться:
Свыше 350 пациентов с КВИ в Казахстане - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 819 человек (19 744 КВИ+ и 3 075 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Врач столичной поликлиники удостоен медали «Алтын дәрігер»
Столица и пять областей Казахстана находятся в «желтой» зоне 148 843 человека привились первым компонентом Pfizer в Казахстане 112 человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в Казахстане

В стационарах находится 4 604 пациента, на амбулаторном уровне – 18 215 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 353 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 90 пациентов, на аппарате ИВЛ – 60 пациентов.




Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Врач столичной поликлиники удостоен медали «Алтын дәрігер»
Столица и пять областей Казахстана находятся в «желтой» зоне
148 843 человека привились первым компонентом Pfizer в Казахстане
112 человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в Казахстане
Популярное
1 В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
2 Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
3 Водитель погиб в лобовом столкновении на трассе в Павлодарской области
4 Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
5 280 тонн сена горит в Восточно-Казахстанской области
6 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
Читайте также
112 человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в Казахстане
14 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане
В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
Водитель погиб в лобовом столкновении на трассе в Павлодарской области
Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
280 тонн сена горит в Восточно-Казахстанской области
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив