Свыше 350 млрд тенге выплатили казахстанцам с инвалидностью в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал об индикаторах эффективности мероприятий, направленных на помощь лицам с инвалидностью (ЛСИ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законом Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» определены правовые, экономические и организационные условия обеспечения социальной защиты инвалидов, создания им равных возможностей для жизнедеятельности и интеграции в общество. Отмечаем, что меры по поддержке ЛСИ и инклюзии их в общество являются комплексными и ими занимаются все государственные органы», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, Министерство труда и социальной защиты населения сфокусировано на вопросах обеспечения государством базовых социальных гарантий, социальной реабилитации ЛСИ, Министерство образования и науки – на вопросах инклюзивного образования, Министерство индустрии и инфраструктурного развития – на вопросах комплексной доступности объектов и безбарьерной среды, Министерство здравоохранения – на вопросах профилактики инвалидности, Национальный банк и Агентство финансового надзора – на вопросах инклюзии предпринимательского сектора, Центральная избирательная комиссия – в части соблюдения избирательных прав ЛСИ и т.д.

При этом, основными индикаторами эффективности меры социальной защиты ЛСИ являются:

- своевременные выплаты государственных пособий по инвалидности и пособий по уходу (в 2020 году выплачено 350,2 млрд. тенге);

- увеличение охвата техническими средствами и услугами реабилитации с 69,5% (в 2019 году) до 80% (в 2020 году), на эти цели из государственного бюджета в 2020 году реализовано 42,9 млрд. тенге;

- обеспечение права выбора технических средств и услуг реабилитации через Портал социальных услуг (далее – Портал), в 2021 году осуществлены заказы на более 205 тыс. мероприятий, из которых доставлено 111 тыс. (в 2020 году – 28,3 тыс.) как самовывозом, так и доставлено через курьера, остальные средства находятся на стадии доставки;

- предоставление социальных услуг инвалидам, пенсионерам и другим категориям населения (на размещение государственного социального заказа в 2020 году направлено 1,2 млрд тенге);

- выработка подходов по усилению адресности предоставляемых мер содействия занятости путем установления приоритетного участия ЛСИ в социальных рабочих местах, увеличения субсидируемой части заработной платы для ЛСИ до 50% (на данный момент – 35% от установленного размера).

«Все иные индикаторы, направленные на поддержку лиц с инвалидностью, оцениваются каждым государственным органом и являются важным приоритетными направлениями их деятельности. Оценка эффективности мер, принимаемых государственными органами по развитию курируемой отрасли/сфер/региона, а также по использованию бюджетных средств проводится министерствами финансов и национальной экономики согласно Методике по оценке эффективности достижения целей (совместный приказ МНЭ РК от 30 декабря 2016 года № 540 и МФ РК от 30 декабря 2016 года № 706). По результатам оценки вырабатываются соответствующие рекомендации по улучшению деятельности государственного органа», - заключил Е. Тугжанов.