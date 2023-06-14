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    19:28, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Свыше 350 млн тенге выделили на закуп техники для тушения лесных пожаров в Павлодарской области

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    Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Асаин Байханов заявил, что необходимо проводить широкую разъяснительную работу с населением о соблюдении правил пожарной безопасности и об ответственности за их нарушение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Асаин Байханов провел совещание, на котором обсудили вопросы готовности лесоохранных учреждений к борьбе с пожарами. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в соседнем регионе лесниках.

    Аким области подчеркнул, что необходимо принять все меры, чтобы подобное не повторилось. По его поручению были проинспектированы все лесоохранные учреждения в Щербактинском, Железинском, Павлодарском районах и районе Теренколь, а также Баянаульский национальный парк и резерват «Ертыс орманы».


    «Их общая площадь составляет 127,5 тысячи га, из них 89,8 тысячи га покрыты лесом. В лесхозах работают 225 человек, в том числе 144 инспектора. Оснащение противопожарной техникой составляет 62%, противопожарными объектами – 31%», - отметили в пресс-службе акима Павлодарской области.

    В 2023 году областным бюджетом предусмотрены 355,2 млн тенге для приобретения трех пожарных автоцистерн, 11 лесопосадочных машин и шести плугов. На сегодня одна пожарная машина и все оборудование поставлены, в течение месяца ожидаются еще две автоцистерны.

    «Как показывает анализ причин природных пожаров, более 50% возгораний – результат деятельности человека. Поэтому необходимо проводить широкую разъяснительную работу с населением о соблюдении правил пожарной безопасности и мер ответственности за их нарушение, – отметил Асаин Байханов. – Кроме того, следует пересмотреть алгоритм действий всех ответственных органов при возникновении пожаров».


    Особый акцент аким сделал на срочном выполнении поручения Главы государства по внедрению системы раннего обнаружения огня в лесу и обеспечения источников водоснабжения для оперативного тушения. Ряд шагов в этом направлении уже предпринят. По опыту Акмолинской области решаются вопросы установки автономных мачт видеонаблюдения, позволяющих своевременно обнаруживать возгорания и ликвидировать их на ранней стадии.


    «По поручению Главы государства в период высокого и чрезвычайно высокого класса пожарной опасности охрана государственного лесного фонда будет обеспечиваться круглосуточно в посменном режиме; во всех сельских округах региона проведут обновление минерализованных полос, ревизию пожарных постов», - добавили в администрации.

    С крупными предприятиями области проработан вопрос оказания помощи при тушении пожаров и других непредвиденных ситуаций на местах, где проходят линии электропередач, трубопроводы и дороги республиканского значения.


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