Свыше 350 млн тенге выделили на закуп техники для тушения лесных пожаров в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Асаин Байханов заявил, что необходимо проводить широкую разъяснительную работу с населением о соблюдении правил пожарной безопасности и об ответственности за их нарушение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асаин Байханов провел совещание, на котором обсудили вопросы готовности лесоохранных учреждений к борьбе с пожарами. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в соседнем регионе лесниках.

Аким области подчеркнул, что необходимо принять все меры, чтобы подобное не повторилось. По его поручению были проинспектированы все лесоохранные учреждения в Щербактинском, Железинском, Павлодарском районах и районе Теренколь, а также Баянаульский национальный парк и резерват «Ертыс орманы».

«Их общая площадь составляет 127,5 тысячи га, из них 89,8 тысячи га покрыты лесом. В лесхозах работают 225 человек, в том числе 144 инспектора. Оснащение противопожарной техникой составляет 62%, противопожарными объектами – 31%», - отметили в пресс-службе акима Павлодарской области.

В 2023 году областным бюджетом предусмотрены 355,2 млн тенге для приобретения трех пожарных автоцистерн, 11 лесопосадочных машин и шести плугов. На сегодня одна пожарная машина и все оборудование поставлены, в течение месяца ожидаются еще две автоцистерны.

«Как показывает анализ причин природных пожаров, более 50% возгораний – результат деятельности человека. Поэтому необходимо проводить широкую разъяснительную работу с населением о соблюдении правил пожарной безопасности и мер ответственности за их нарушение, – отметил Асаин Байханов. – Кроме того, следует пересмотреть алгоритм действий всех ответственных органов при возникновении пожаров».

Особый акцент аким сделал на срочном выполнении поручения Главы государства по внедрению системы раннего обнаружения огня в лесу и обеспечения источников водоснабжения для оперативного тушения. Ряд шагов в этом направлении уже предпринят. По опыту Акмолинской области решаются вопросы установки автономных мачт видеонаблюдения, позволяющих своевременно обнаруживать возгорания и ликвидировать их на ранней стадии.

«По поручению Главы государства в период высокого и чрезвычайно высокого класса пожарной опасности охрана государственного лесного фонда будет обеспечиваться круглосуточно в посменном режиме; во всех сельских округах региона проведут обновление минерализованных полос, ревизию пожарных постов», - добавили в администрации.

С крупными предприятиями области проработан вопрос оказания помощи при тушении пожаров и других непредвиденных ситуаций на местах, где проходят линии электропередач, трубопроводы и дороги республиканского значения.