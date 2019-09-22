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20.09.2019 23:00
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20.09.2019 22:27
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20.09.2019 21:27
Свыше 35 тысяч жителей столицы приняли участие в акции «Всемирный день чистоты»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане прошла международная социально-экологическая акция «Всемирный день чистоты». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.
В акции приняли активное участие волонтёры, неравнодушные горожане, сотрудники МСБ, представители коммунальных служб и подрядных организаций и т.д. В общей сложности участвовали свыше 35 тысяч человек.
В рамках социально-экологической акции «Всемирный день чистоты» убраны парки и скверы, высажено 4326 деревьев. Собрано и вывезено на полигон почти 170 тонн отходов. В ходе акции проведены работы по благоустройству и оборудованию детских игровых и спортивных площадок, восстановлению брусчаток, бордюров. Также были ликвидированы несанкционированные свалки, произведён демонтаж неисправных объектов наружной рекламы и оформления.
16 сентября по 13 октября в столице проводится осенний экологический месячник.
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