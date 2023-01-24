Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Свыше 35 тысяч жамбылцев получили постоянные рабочие места в 2022 году

24 Января 2023, 00:30
Свыше 35 тысяч жамбылцев получили постоянные рабочие места в 2022 году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в РК в Жамбылской области решаются вопросы трудоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе заседания коллегии под председательством первого заместителя акима области Нуржана Календерова были заслушаны отчеты о работе управлений инспекции труда и координации занятости и социальных программ в минувшем 2022 году.

«В 2022 году на постоянные рабочие места планировалось трудоустроить 33 879 человек, - сказал руководитель управления координации занятости и социальных программ Еркин Келесов. - За отчетный период трудоустроено 48 944 человека. Кроме того, на постоянные рабочие места трудоустроено 35 590 человек. На сегодняшний день в области создано 15,4 тыс. новых рабочих мест».

Спикер отметил, что с 2022 года вопросы занятости населения наиболее плодотворно реализуются в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в РК.

«В прошлом году Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. В связи с этим план создания новых рабочих мест в нашем регионе составляет 6,2 тыс. человек в год. К активной занятости уже привлечено 75 565 жамбылцев. Всего в рамках Нацпроекта на социальные рабочие места направлено 1 168 человек, из них 94,2% получили постоянную работу».

В завершение встречи заместитель акима области Нуржан Календеров подчеркнул, что руководство области уделяет особое внимание контролю за трудовыми отношениями, защите прав работников, вопросам техники безопасности, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.


Новости по теме
Более 718 тысяч казахстанцев охвачены мерами содействия занятости в рамках нацпроекта
Свыше 25 тысяч рабочих мест планируют создать в Павлодарской области
Потребность в кадрах в Казахстане почти в три раза превысила предложение
Теги:
Читайте также
Граждан Пакистана осудили за незаконное пересечение казахстанской границы
Первые три иностранных автомобиля легализовали в Жамбылской области
Систему «Сергек» запустили после тестовых испытаний в Таразе
Студенты таразского колледжа провели один день в воинской части
Центр творчества Асанали Ашимова появится в Таразе
Бесплатные места торговли предоставят пострадавшим от пожара на рынке в Таразе
Шторм ожидается в 6 регионах Казахстана
Около 300 кг ювелирных изделий пытались незаконно ввезти  в Казахстан
Новости партнеров
Популярное
1 Какой будет погода в Казахстане в феврале
2 Легализация иностранных авто стартовала в Казахстане
3 Руководителя департамента Минобороны РК подозревают в получении взятки в сумме $20 000
4 Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
5 Антикор задержал гендиректора «Алматинских тепловых сетей»

Лента новостей