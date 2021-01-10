Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Свыше 35 тысяч вахтовиков голосуют в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Января 2021, 11:19
Свыше 35 тысяч вахтовиков голосуют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области голосуют свыше 35 тысяч вахтовиков. Из них 17 200 человек - жители Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Атырауской областной избирательной комиссии, голосование организовано на основании заявлений избирателей на местах, где нет избирательных участков для голосования и где затруднено дорожное сообщение. На морские объекты месторождения Кашаган в Каспийском море будет направлен специальный вертолет с членами избирательной комиссии и урной для голосования.

«Следует отметить, что в связи с нестабильной эпидситуацией в Атырауской области ,на производственных учреждениях региона введены строгие санитарные ограничения. В связи с этим, граждан, въехавших и выбывших с объектов, обязывают строго соблюдать карантинные меры. Всего вахтовым методом на Тенгизском месторождении работают 30 449 человек, 2600 - на наземных объектах НКОК, 437 - на морских объектах, 1884 вахтовиков трудятся на месторождениях «Эмбамунайгаз». У всех у них будет возможность принять участие в голосовании», - сообщили в областной избирательной комиссии.


Атырауская область   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом