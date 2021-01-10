Свыше 35 тысяч вахтовиков голосуют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области голосуют свыше 35 тысяч вахтовиков. Из них 17 200 человек - жители Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Атырауской областной избирательной комиссии, голосование организовано на основании заявлений избирателей на местах, где нет избирательных участков для голосования и где затруднено дорожное сообщение. На морские объекты месторождения Кашаган в Каспийском море будет направлен специальный вертолет с членами избирательной комиссии и урной для голосования.

«Следует отметить, что в связи с нестабильной эпидситуацией в Атырауской области ,на производственных учреждениях региона введены строгие санитарные ограничения. В связи с этим, граждан, въехавших и выбывших с объектов, обязывают строго соблюдать карантинные меры. Всего вахтовым методом на Тенгизском месторождении работают 30 449 человек, 2600 - на наземных объектах НКОК, 437 - на морских объектах, 1884 вахтовиков трудятся на месторождениях «Эмбамунайгаз». У всех у них будет возможность принять участие в голосовании», - сообщили в областной избирательной комиссии.